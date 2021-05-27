В харьковскую школу детский сад воду привозят в цистернах: почему не работает водопровод

Это школа-детский сад в Большой Даниловке. Воду сюда, в 21-м веке, и до сих пор привозят цистернами. В 2017-м здесь, правда, начали строить водопровод, чтобы обеспечить малышей качественной водой в неограниченном количестве. Но когда достроили, выяснилось, что пользы от него - никакой.

Ирина Зубкова, нач. отдела надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы

Але не здійснено підключення, тому що мережа тупікова, й через невеликий водоразбір можливий застій води, що, в свою чергу, призведе до зниження його якості. Потрібно проведення робіт щодо закольцювання водопроводу.

Построила этот водопровод фирма "Харьковагроснаб", владельцем и руководителем которой является Александр Посаженников, который был бизнес-партнером экс-директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова. Именно Департамент Чумакова был ответственным за проект.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Повинен був бути проект, який разраховує потужності для того, щоб цей водопровід запрацював, а коли запроектували щось, а води немає, то вибачте, - не треба оплачувати за свої кошти, він повинен виправляти за свій кошт всі недоробки або не отримувати ці кошти, а коли, вибачте, закрили, - кошториси перерахували. Ну й підрядник, людина не стороння до чиновників Харківської міської ради, це людина знайома з колишньим директором Департамента шляхогосподарства Володимиром Чумаковим.

Как выходить из сложившейся ситуации и сколько дополнительно тратить бюджетных средств на то, чтобы новый водопровод не простаивал, теперь придется думать коммунальщикам. А детям - наслаждаться дефицитной привозной водой.

Агентство Телевидения Новости