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В Херсоні рашисти спалюють тіла, щоб приховати втрати

В Херсоні рашисти спалюють тіла, щоб приховати втрати

#ГУРінформує

● Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

● Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється.

● Відомий херсонський колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії №90, знаходиться в міській клінічній лікарні ім. Лучанського на 4-му поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху машини в якій знаходився Соболєв, йому встановлено апарати Ілізарова на обидві ноги.

● Також в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів.

Источник: https://t.me/DIUkraine/843

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