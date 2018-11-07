В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк

Сегодня в Херсоне прощаются с активисткой, советницей мэра города Екатериной Гандзюк.

Траурная церемония проходит в областном центре молодежи и студентов.

В связи с большим количеством людей, которые приехали попрощаться с Екатериной, церемонию начали в 13:00, она продлится до 15:00.

Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в Киевском ожоговом центре.

31 июля 2018 года активистку облили серной кислотой. Она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз, перенесла многочисленные операции по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи.

Известно о пяти лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.





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