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В Херсонской области оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом
В Херсонской области российские захватчики расстреляли очередь, в которой стояли мирные жители. Люди ждали, чтобы получить хлеб.
Соответствующую информацию ОП.
По имеющейся информации, трагедия произошла в поселке городского типа Белозерка, Белозерского района Херсонской области.
В результате обстрела гуманитарной точки по выдаче хлеба оккупанты ранили 5 человек.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6439