В Херсонской области оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом

В Херсонской области российские захватчики расстреляли очередь, в которой стояли мирные жители. Люди ждали, чтобы получить хлеб.

Соответствующую информацию ОП.

По имеющейся информации, трагедия произошла в поселке городского типа Белозерка, Белозерского района Херсонской области.

В результате обстрела гуманитарной точки по выдаче хлеба оккупанты ранили 5 человек.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6439

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