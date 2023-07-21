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В Хмельницком в бывшем храме МП нашли 1,8 млн грн, - источники «Украина Сейчас»

В Хмельницком в бывшем храме МП нашли 1,8 млн грн, - источники «Украина Сейчас»

Во время передачи представителями ПЦУ личного имущества бывшему управляющему Хмельницкой епархией УПЦ МП митрополиту Макаровскому Антонию в подсобном помещении обнаружили хранилище с 1,8 млн грн. Хотя ранее митрополит Антоний сообщал, что хранит в соборе личные средства в сумме 500 тыс. грн.

На месте работает полиция и СБУ.

- Це ваші особисті гроші?

- Особисті.

- А звідки у вас?

- Ну скільки років служу.

Антоній запевняє, що гроші задекларовані, проте голова ревізійної комісії стверджує зворотнє.

Джерело: https://t.me/u_now/105693

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