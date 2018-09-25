Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:19
Просмотров: 78

В Холодногорском районе горел гараж

В Холодногорском районе горел гараж

25 сентября в 1:14 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Гомельской, 24.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из информации спасатели выяснили, что горело нежилое здание, бывший гараж.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в данной постройке горит шиферная кровля и деревянное перекрытие на площади 15 кв. м. и помещение сильно задымлено.

Пожар спасатели локализовали в 1:39 и ликвидировали в 2:29. Травмированных и погибших в результате пожара нет.

Его причину устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Московском районе горел дом: погибла женщина и пострадал мужчина
Сегодня 10:48    136
Трагедия в Киевском районе. Пламя забрало две жизни
24.09.2018 18:25    292
На Харьковщине в результате пожаров погибли 4 человека
24.09.2018 12:56    110
На Алексеевке во время движения загорелся автомобиль
24.09.2018 12:55    145
Из-за выжигания сухой травы в Черкасской Лозовой загорелся двор домовладения
23.09.2018 11:02    122
В Киевском районе при пожаре в доме погибли два человека
23.09.2018 10:38    141
Харьковские леса продолжают гореть
21.09.2018 11:52    134
В Стрелечье в собственной квартире мужчина сгорел заживо
20.09.2018 18:38    209
В Лозовском районе из горящей пятиэтажки спасли женщину с ребенком
20.09.2018 11:59    111
В Дергачевском районе хозяйка на кухне перепутала масло с горючим: пострадавшая в больнице с ожогами
20.09.2018 10:18    155
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 