В Холодногорском районе горел гараж

25 сентября в 1:14 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Гомельской, 24.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из информации спасатели выяснили, что горело нежилое здание, бывший гараж.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в данной постройке горит шиферная кровля и деревянное перекрытие на площади 15 кв. м. и помещение сильно задымлено.

Пожар спасатели локализовали в 1:39 и ликвидировали в 2:29. Травмированных и погибших в результате пожара нет.

Его причину устанавливают.

Агентство Телевидения Новости