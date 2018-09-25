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В Холодногорском районе горел гараж
25 сентября в 1:14 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Гомельской, 24.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из информации спасатели выяснили, что горело нежилое здание, бывший гараж.
Прибывшие на вызов пожарные установили, что в данной постройке горит шиферная кровля и деревянное перекрытие на площади 15 кв. м. и помещение сильно задымлено.
Пожар спасатели локализовали в 1:39 и ликвидировали в 2:29. Травмированных и погибших в результате пожара нет.
Его причину устанавливают.
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