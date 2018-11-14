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В Холодногорском районе из-за короткого замыкания горел частный дом

В Холодногорском районе из-за короткого замыкания горел частный дом

13 ноября в 12:11 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на ул. Лесной, 49 в Холодногорском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасателям стало известно о распространении пламени на значительную его площадь.

На момент прибытия пожарных на место жилой дом был охвачен огнем почти на всей площади в 80 кв. м.

Пламя могло перекинуться на соседний двухэтажный дом.

Спасатели 13:20 локализовали огонь. 14:03 они ликвидировали последний очаг горения.

Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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