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В Холодногорском районе нашли боеприпасы

В Холодногорском районе нашли боеприпасы

1 ноября пиротехническая группа спасателей разминировала боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы обнаружили в Холодногорском районе Харькова и Волчанском районе области.

Всего специалисты разминировали 4 боеприпаса.

Среди них были 3 артснаряда разного калибра и 1 минометная мина калибра 82 мм.

Пиротехнические работы прошли без происшествий.

Все взрывоопасные находки спасатели-пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: оружие

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