В Холодногорском районе ночью горел внедорожник

25 октября в 3:19 спасателям поступило сообщение о том, что во дворе четырехэтажного жилого дома на улице Чеботарской, 49 в Харькове горит внедорожник Lexus LX 570.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и частично салон на площади около 4 кв.м.

Вокруг него на площади 3 кв.м. горело разлитое топливо.

Высокая температура и открытое пламя повредило левую часть легковушки Hyundai Elantra, которая стояла рядом.

В 03:34 спасатели пожар локализовали, в 4:19 – полностью ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, причина пожара - занос открытого источника огня извне, то есть - поджог.

По данному факту правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.

Агентство Телевидения Новости