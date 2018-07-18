В Холодногорском районе возле жилого дома нашли боеприпас

17 июля во время ремонтных работ по построению дороги на улице Полтавский шлях рабочие раскопали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Боеприпас находился в ржавом состоянии в земле на глубине 40 см, на расстоянии около 10 метров от жилого дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Снаряд специалисты вывезли с места происшествия.

Эвакуация людей не проводилась.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости