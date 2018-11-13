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В ХТС назвали основную проблему при подключении тепла

В ХТС назвали основную проблему при подключении тепла

Несмотря на недостаток людей, КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) выполняют необходимый объем работ по подключению тепла в дома.

Сейчас работы на завершающей стадии, - сообщил сегодня, 12 ноября, на общественных слушаниях главный инженер ХТС Зинченко, пишет "Медиапорт". По словам Зинченко, основная проблема при подключении тепла - завоздушивание подводящих его труб.

Зинченко отметил, что на скорость подключения тепла влияет и аварийность. Только на внутриквартальных сетях с 15 октября по 12 ноября возникло 608 повреждений. В то же время, в компании кадровые проблемы: работает только 36% от необходимого их количества.

Источник: sq.com.ua

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