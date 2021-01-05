В яких районах Харківської області найбільше хворіють на грип

Захворюваність на грип та ГРВІ у Харківській області знизилась на 30 %. При цьому найвищий показник у Первомайському районі, а найнижчий – в Ізюмському.

Минулого тижня (з 28 грудня 2020-го по 3 січня 2021-го) на Харківщині на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 2837 людей. Порівняно з попереднім тижнем, це на 30 % менше.

Як повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі, 1142 пацієнти (40,3 %) – діти віком до 17 років. З числа захворілих дітей 86,9 % відвідують школи та садки. З них 64,8 % – відвідують загальноосвітні навчальні заклади, 26,6 % – дошкільні навчальні заклади.

Показник захворюваності в області становить 107,35 на 100 тисяч населення, що нижче показника епідемічного порога на 74,9 % та на 20,1 % більше порівняно з 53-м тижнем минулого року. Рівень захворюваності фахівці лабцентру визначають як низький. До лікарень потрапили 52 пацієнти, з них 50 дітей.

Перевищення показників власних епідемічних порогів не зареєстровано.

Водночас найвищий показник захворюваності в області зареєстровано у Первомайському районі – 488,79 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Ізюмському – 15,79 на 100 тисяч населення.

Станом на 4 січня 2021 року щеплено проти грипу 8786 осіб, з них 38,5 % з груп ризику.

Загалом з початку епідемічного сезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перехворіло 2,6 % населення області – 68 059 осіб, з них діти до 17 років – 26 953 (39,6 %) особи.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»