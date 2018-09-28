В Японии из-за тайфуна "Трами" перестали летать самолеты

Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна "Трами".

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на NHK. Так, тайфуну присвоили номер 24. Японские метеорологи называют его "очень сильным".

Сейчас центр тайфуна находится в 400 км от острова Мияко на юге префектуры Окинава. Скорость ветра в центре стихии достигает 45 м/с. Предполагается, что он обрушится на запад Японии 30 сентября. Кроме того, прогнозируются сильные осадки и шторм. Дождь в 80 мм.

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