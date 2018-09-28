Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 58

В Японии из-за тайфуна "Трами" перестали летать самолеты

В Японии из-за тайфуна Трами перестали летать самолеты

Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна "Трами".

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на NHK. Так, тайфуну присвоили номер 24. Японские метеорологи называют его "очень сильным". 

 

Сейчас центр тайфуна находится в 400 км от острова Мияко на юге префектуры Окинава. Скорость ветра в центре стихии достигает 45 м/с. Предполагается, что он обрушится на запад Японии 30 сентября. Кроме того, прогнозируются сильные осадки и шторм. Дождь в 80 мм.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Япония впервые признала смерть ликвидатора аварии «Фукусимы» от излучения
07.09.2018 09:57    144
В Сети появилось видео мощного тайфуна в Японии
05.09.2018 16:50    156
Япония подняла в воздух истребители из-за российских провокаций
03.09.2018 09:12    193
Японцам предлагают сдавать подмышки под рекламу
08.08.2018 09:16    224
В Японии установлен температурный рекорд
23.07.2018 16:30    275
В Шанхае из-за тайфуна эвакуировали почти 200 тысяч человек и отменили авиарейсы
22.07.2018 13:10    275
Наводнение в Японии: погибли 90 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести
09.07.2018 09:59    286
В результате наводнений в Японии погибли 70 человек, несколько десятков пропали без вести
08.07.2018 14:00    280
В Японии ученые преодолели экситонный лимит в создании OLED
08.07.2018 08:32    333
В Японии ракета во время запуска рухнула на землю и взорвалась
30.06.2018 17:00    443
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 