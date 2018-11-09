В Японии на ядерном объекте произошла утечка радиации

Представители Агентства по атомной энергии Японии (JAEA) сообщили о радиоактивном загрязнении, которое было зарегистрировано в населенном пункте Токай, что на территории префектуры Ибараки.

Здесь, как уточняет информагентство "Киодо", расположен ядерный объект, на мощностях которого осуществляется производство плутония. Уровень радиоактивной активности загрязнения составил 833 беккереля.

"Радиоактивное загрязнение было обнаружено у герметичного контейнера. Причиной утечки, вероятнее всего, стал деградировавший резиновый уплотнитель контейнера. Никто из сотрудников объекта не пострадал, окружающая среда тоже в норме, т.к. утечку удалось вовремя устранить", — заявили в JAEA.

Ранее сообщалось, что в Японии перезапущен девятый реактор после аварии на АЭС "Фукусима-1".

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»