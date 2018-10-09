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В Ичне локализовали очаги пожара на арсенале, раздаются одиночные взрывы, - Минобороны

В Ичне локализовали очаги пожара на арсенале, раздаются одиночные взрывы, - Минобороны

В Министерстве обороны сообщили, что спасатели локализовали очаги пожара на военном складе под Ичней Черниговской области.

Об этом с места события сообщил начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Алексей Чернобай.

 "По состоянию на 14.00, очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", - сообщили в ведомстве.

По его словам, к месту происшествия доставили инженерную машину разграждения (ИМР). Также на месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54.

Чернобай сообщил, что в зоне вокруг арсенала оружия уменьшилась задымленность, поэтому оперативный штаб решил провести аэроразведку над местом проишествия.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с момента возникновения взрывов на территории 6-го арсенала Минобороны подразделения ГСЧС ликвидировали 4 пожара.

Министерство внутренних дел сообщило, что в полицию поступило 37 сообщений от граждан, 4 из них - о возникновении пожаров в зданиях на окраинах Ични.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговщины произошел пожар на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины.

Пожар охватил около 682,6 га территории арсенала.

Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали более 12 тысяч человек.

В общем, отмечают в Черниговской ОГА, в зону возможного поражения попадает 18 794 человека, которые должны быть эвакуированы.

С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров.

Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

С 5:30 отключено электро- и газоснабжение в населенных пунктах, попадающих в зону возможного поражения.

Агентство Телевидения Новости

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