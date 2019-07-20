В Индии от удара молнии погибли дети

В индийском штате Бихар в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей.

Об этом сообщает News Nation.

"По меньшей мере девять человек, среди которых восемь детей, погибли, а другие получили ранения в результате удара молнии в селе Дханпур района Навада в штате Бихар в пятницу в полдень", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в районе полицейского отделения Каши Чоук, когда несколько детей играли под дождем за пределами своих домов.

13 человек, которые получили ранения в результате инцидента, были доставлены в больницу и получают необходимую помощь.

Молния - основная причина смерти во время бури по всей Индии. Согласно данным, опубликованным Национальным бюро сбора информации, в результате ударов молнии около 30 тысяч человек лишились жизни в стране с 2005 года, что составляет в среднем две тысячи смертельных случаев ежегодно.

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