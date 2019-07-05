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В Индии пять самолетов за три дня выкатились с ВПП (ФОТО)

В Индии пять самолетов за три дня выкатились с ВПП (ФОТО)

С 30 июня по 2 июля текущего года в Индии произошло шесть авиационных инцидентов, в пяти из которых самолеты авиакомпаний SpiceJet и Air India Express выкатывались за пределы взлетно-посадочных полос аэропортов. В трех случаях это было обусловлено дождливой погодой, что, по мнению экспертов, поднимает вопрос уровня специальной подготовки пилотов для работы в подобных погодных условиях.

Так, 30 июня самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air India Express свернул с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мангалур и остановился в конце ВПП, въехав в дренажную канаву. Все 181 человек, находившиеся на борту самолета, который прибыл из Дубая, были благополучно эвакуированы. Самолет получил незначительные повреждения.

В Индии пять самолетов за три дня выкатились с ВПП (ФОТО)

В тот же день Boeing 737-800 авиакомпании Spicejet, выполнявший рейс из Джайпура в Мумбаи, приземлился в сильный дождь в аэропорту назначения, выкатившись за пределы ВПП примерно на 160 м. Переднее шасси в результате инцидента было сломано, но никто из пассажиров в итоге не пострадал.

Также 30 июня вечером Dash 8-400 компании Spicejet в аэропорту Сурат Гураджат на западе Индии с 43 пассажирами и 4 членами экипажа приземлился в сильный ливень, выкатившись за пределы ВПП примерно на 270 м. Пострадавших не было, аэропорт закрывали на ночь.

В Индии пять самолетов за три дня выкатились с ВПП (ФОТО)

1 июля самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Кожикоде. Сообщается, что во время приземления самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, но пилотам удалось посадить ВС и вырулить на перрон без происшествий. Среди пассажиров обошлось без травм. Рейс прибыл из Даммама в Саудовской Аравии, на борту находилось 180 человек.

1 июля в Мумбае еще один Boeing 737-800 SpiceJet, прилетевший из Джайпура, выкатился с ВПП в условиях дождливой погоды. Пассажиры и экипаж были успешно эвакуированы, но главную ВПП аэропорта пришлось закрывать.

В Индии пять самолетов за три дня выкатились с ВПП (ФОТО)

Еще один инцидент произошел в Пуне, где самолет компании SpiceJet во время приземления отклонился вправо от ВПП из-за сильного дождя и поврежденных огнях на полосе. Никто из пассажиров не пострадал.

Источник: elektrovesti.net

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