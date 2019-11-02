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В Индонезии один из авторов закона о наказании за супружескую измену, завёл роман с замужней женщиной

В Индонезии один из авторов закона о наказании за супружескую измену, завёл роман с замужней женщиной

В Индонезии один из авторов законопроекта о наказании за супружескую измену был выпорот за связь с замужней женщиной. Мухлис бин Мухаммед получил 28 ударов бамбуковой палкой, его любовница — 23 удара, сообщает BBC.

Мухлис работал в организации, которая участвовала в составлении строгого законодательства о супружеской измене. Мужчина живёт в провинции Ачех, где действует шариат. В регионе запрещены производство и продажа алкоголя, внебрачный секс, азартные игры, гомосексуализм и другие противоречащие нормам шариата вещи. Людей, которые их нарушают, наказывают публично на площади.

Мухлиса с любовницей застукали в машине, припаркованной у туристического пляжа. После публичной порки Мухлиса решили уволить из законодательного органа. Заместитель главы Ачеха, комментируя порку чиновника, сказал: «Это закон Божий. Любой должен быть выпорот, если его вина доказана».

Источник: bbc.com

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Темы: семья

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