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В Индонезии родился ребенок с двумя лицами

В Индонезии родился ребенок с двумя лицами

Мама ребенка рассказала, что она 3 раза проходила проходила проверку ультразвуком, но та ничего не показала.

В Индонезии родился ребенок с двумя лицами и парой мозгов на одной голове. Мальчика зовут Гилан Эндика. Он родился в индонезийском городе Батам.

Сейчас ребенку два месяца. У него одно тело, две руки и две ноги. Из-за того, что брат-близнец Гилана не смог развиться в утробе матери, его голова оказалась деформированной. Такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев.

Деформация головы и присутствие мозга и лица брата-близнеца подвергает жизнь ребенка опасности -  в голове скапливается лишняя жидкость. Местные врачи констатировали, что не могут помочь родителям в этой ситуации. Пока ребенок остается в больнице под присмотром специалистов.  По словам мамы ребенка она три раза проходила проходила проверку ультразвуком, но та ничего не показала.

В Индонезии родился ребенок с двумя лицами

По словам мамы Гилана, она не знала о состоянии сына в утробе вплоть до родов. Женщина трижды проходила проверку ультразвуком, но она ничего не показала. Доктор, присматривающий за ребенком, рассказал, что родителям посоветовали обратиться в больницу в Джакарте с хорошим оборудованием и первоклассными хирургами.

 

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дети, чп

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