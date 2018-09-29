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В Индонезии в результате землетрясения и цунами сотни человек погибли и пострадали

В Индонезии в результате землетрясения и цунами сотни человек погибли и пострадали

Число жертв разрушительного землетрясения, которое вызвало цунами в индонезийском городе Палу, возросло до почти 400 человек. Еще более 350 человек пострадали.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, сотни людей собрались на фестиваль на пляже города Палу, когда их накрыло огромной волной.

По последним данным, высота волн достигала шести метров. Цунами ударило со скоростью 800 км/ ч, разрушая здания и инфраструктуру.

Ранее сообщалось о 48 жертвах стихийного бедствия в Индонезии. По подсчетам местной власти, от землетрясения пострадали тысячи домов, а также больницы, торговые центры и гостиницы, упал мост.

Пользователи Сети публикуют видео цунами в Индонезии в Youtube.


Агентство Телевидения Новости

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