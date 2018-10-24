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В Индустриальном районе горел гараж с автомобилем внутри
23 октября в 16:01 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Мира, 20 в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данному адресу располагается ряд частных гаражей. Возгорание произошло в одном из них.
Прибывшие на место спасатели установили, что горит не только гараж, но и автомобиль ВАЗ-2104 внутри него.
Площадь пожара составила около 25 кв. м.
В 16:16 пожар спасатели локализовали, в 17:17 полностью ликвидировали.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Вероятной причиной пожара, по информации спасателей, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
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