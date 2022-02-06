В Индустриальном районе женщина погибла после падения с 3 этажа

Сегодня ночью на Московском проспекте, 312, из окна квартиры на третьем этаже выпала женщина. Пострадавшая оказалась на козырьке подъезда, где от полученных травм скончалась.

В появившемся в соцсетях видео свидетели обвиняют медиков в бездействии: «Человек лежит в крови, выпал из окна. Приехала «скорая» и говорят, что не могут дать никакой медицинской помощи. «Скорая» бездействовала ровно час, когда мы залазили туда час назад – человек дышал и реагировал», – говорится в сообщении.

Однако, как сообщил новостям АТН директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, вызов поступил в 03:14 поступил вызов, за несколько минут оперативно приехала «скорая». Прибыв на место, медики констатировали смерть.

В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили: погибшая 1979 года рождения, в настоящий момент для установления причин смерти тело направлено в морг.

Агентство Телевидения Новости