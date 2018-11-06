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В Индустриальном районе мужчина упал в глубокий колодец

В Индустриальном районе мужчина упал в глубокий колодец

6 ноября в 00:09 спасателям от медиков скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на ул. Возрождения, 9, в Харькове  упал в технологический колодец 41-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Принадлежность колодца пока устанавливается. Как установлено, глубина колодца составляет 8 метров. Часть его - около 3 м - была над поверхностью земли, остальное - под землей. Поэтому чтобы попасть в него, надо было залезть на 3-метровую высоту.

На место прибыли спасатели.

Падая с такой высоты, мужчина получил, вероятно, перелом ноги, о чем он сразу сообщил спасателю, который спустился к нему на спасательной веревке.

Медики скорой помощи передали спасателю шприц с обезболивающим, чтобы облегчить страдания пострадавшего.

Далее с помощью спасательной системы и веревок пострадавшего подняли на поверхность и на носилках доставили к карете скорой помощи.

Все время во время проведения спасательных работ с мужчиной поддерживали голосовой контакт и предоставляли ему психологическую помощь.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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