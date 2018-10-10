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В Индустриальном районе на стоянке сгорел автомобиль (видео)

В Индустриальном районе на стоянке сгорел автомобиль (видео)

Сегодня, 10 октября, в Харькове на стоянке в Индустриальном районе загорелся автомобиль Toyota Camry.

Об этом сообщили харьковчане-очевидцы в социальных сетях.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 10 октября, в 12:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в машине, которая стояла на парковке напротив дома №124 по улице Большой Кольцевой.

В автомобиле горели моторный отсек и капот.

Площадь пожара составила 4 кв.м.

В 12.35 пожар спасатели ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал.

Как выяснили спасатели, на машине было установлено газобаллонное оборудование.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность ГБО.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто, пожар

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