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В Индустриальном районе при пожаре в пятиэтажке пострадала женщина

В Индустриальном районе при пожаре в пятиэтажке пострадала женщина

8 октября в 12:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в подъезде жилой пятиэтажки на ул. Франтишека Карла, 31 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как выяснилось, горели входные деревянные двери в подъезд и мусор на лестничной клетке при входе в подвал.

Общая площадь пожара составила 15 кв.м.

В результате пожара пострадала 72-летняя местная жительница.

До прибытия спасателей женщина безуспешно пыталась самостоятельно потушить огонь и получила ожоги верхней части тела.

Пострадавшую госпитализировали в 4-ю городскую больницу.

В 13:07 спасатели локализовали пожар, в 13:53 полностью его ликвидировали.

По предварительным данным причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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