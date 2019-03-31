В Ингушетии расформировали полицейский батальон, вставший на сторону митингующих

Действующий сотрудник ППС на условиях анонимности подтвердил «Медиазоне» расформирование батальона за невыполнение приказа во время протестов. Однако, по его словам, были уволены не 19, а 17 сотрудников.

Он также отметил, что полицейских уволили не за переход на сторону протестующих, а за то, что они «начали вытаскивать» из толпы сотрудников ОМОНа, приехавших из других регионов, чтобы те не пострадали. По его словам, изначально сотрудникам ППС отдали приказ не вмешиваться, и именно его они якобы и нарушили.

«Эти же сотрудники, которых уволили сегодня, они встали посередине этих митингующих и этих приезжих сотрудников, чтобы обошлось без кровопролития. После чего наши же сотрудники отдельного батальона наоборот вытаскивали из этой толпы этих приезжих омоновцев, бойцов СОБРа», — рассказал собеседник издания.

В Ингушетии расформировали батальон ППС, который во время митинга в Магасе 26 марта встал на сторону протестующих, об этом «МБХ медиа» рассказал юрист и бывший пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов.

По его словам, были уволены 19 сотрудников отдельного батальона по административным границам республики Ингушетия.

«Все произошло из-за истории, когда они не выполнили указ по разгону митингующих. Жертв среди митингующих не было благодаря этому полку, который не дал большому количеству росгвардейцев пройти на территорию, где находились митингующие», — сказал Ахильгов.

26 марта жители Ингушетии вышли на митинг в знак несогласия с прошлогодним соглашением об административных границах с Чечней, а также с положениями новой редакции местного закона о референдуме.

Осенью 2018 года было подписано соглашение о передачи части земель Ингушетии Чечне между главами республик — Юнус-Бек Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. По этому соглашению Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, взамен Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района. После этого в Ингушетии начались массовые акции протеста.

Источник: mbk-news.appspot.com

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