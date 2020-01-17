В Интернет «утекла» база документов госслужащих

В 2016 году Правительство разработало и утвердило Стратегию реформирования государственного управления до 2020 года, что соответствует европейским стандартам надлежащего управления.

В рамках реформирования Кабинет министров 23 августа 2017 года запустил в тестовом режиме сайт вакансий на государственной службе, www.career.gov.ua, который по сегодняшний день работает в режиме тестовой эксплуатации.

На сайте можно создать личный кабинет соискателя, загружать необходимые документы и откликаться на вакансии государственных органов.

На первый взгляд раздела с данными пользователей сайт не содержит, но загруженные скан-копии паспортов, идентификационных кодов, трудовых книжек и других документов были проиндексированы сайтом Wayback Machine, который в режиме реального времени создает цифровые копии сайтов и помещает их в архив.

По этическим соображениям наш сайт не оставляет прямых ссылок на личные документы, но хотел бы обратить внимание Правительства на такую утечку.

Источник: internetua.com

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