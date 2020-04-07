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В Ираке по расположению иностранных нефтяных компаний нанесен ракетный удар: первые подробности

В Ираке по расположению иностранных нефтяных компаний нанесен ракетный удар: первые подробности

Ракеты приземлились возле площадки, связанной с иностранными нефтяными компаниями и государственными компаниями, в иракском городе Басра на юго-востоке страны рано утром в понедельник, не нанеся ущерба, сообщили источники в полиции, передает NYT.

Ракеты, которые, по словам полиции, были выпущены около 3 часов утра по местному времени, поразили жилой дом и административное здание одной из компаний к западу от Басры.

Информация о количестве пострадавших также отсутствует.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, в Багдаде обстреляли квартал с иностранными посольствами. Предполагаемой целью является посольство США, расположенное в нескольких сотнях метров к югу от места попадания ракет.

Источник: sprotyv.info

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