Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:30
Просмотров: 61

В Иране почти 300 человек отравились алкоголем

В Иране почти 300 человек отравились алкоголем

В Иране, где употребление алкоголя запрещено законом, не менее 24 человек скончались от отравления алкоголем

Глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд сообщил, что в Иране, где законом запрещено употребление алкоголя, отравились спиртным 290 человек. Об этом передает агентство ISNA.

Куливанд рассказал, что отравление алкоголем были зафиксированы в провинциях Кохкилуйе-и-Бойер-Ахмад, Хормозган и Хорасан.

"Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга", - рассказала глава медслужбы страны.

Он уточнил, что в данный момент в больнице оказывается медицинская помощь 217 пострадавшим, среди которых 15 человек перебывают в отделении интенсивной терапии.

Источник: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Отравление водой в Макеевке
Сегодня 06:05    96
Штами старі – загрози нові. Як підготуватися до сезону грипу
22.09.2018 08:35    125
Усталость, астения и депрессия: чем отличаются и в каких случаях это нормально
19.09.2018 09:44    212
Эксперт по спорту раскрыл тайну: сколько движения нам нужно, чтобы оставаться здоровыми
18.09.2018 08:48    263
Ученые открыли внезапное полезное свойство зубной пасты
14.09.2018 10:35    425
Сколько харьковчан подписало декларации с врачами
13.09.2018 07:39    248
Ускоряем метаболизм!
10.09.2018 10:37    362
Чем чреваты антипрививочные письма, гуляющие в соцсетях
09.09.2018 07:44    219
Япония впервые признала смерть ликвидатора аварии «Фукусимы» от излучения
07.09.2018 09:57    147
Міністерство охорони здоров’я запустило єдиний реєстр медоглядів
06.09.2018 09:34    247
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 