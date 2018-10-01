В Иране почти 300 человек отравились алкоголем

В Иране, где употребление алкоголя запрещено законом, не менее 24 человек скончались от отравления алкоголем

Глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд сообщил, что в Иране, где законом запрещено употребление алкоголя, отравились спиртным 290 человек. Об этом передает агентство ISNA.

Куливанд рассказал, что отравление алкоголем были зафиксированы в провинциях Кохкилуйе-и-Бойер-Ахмад, Хормозган и Хорасан.

"Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга", - рассказала глава медслужбы страны.

Он уточнил, что в данный момент в больнице оказывается медицинская помощь 217 пострадавшим, среди которых 15 человек перебывают в отделении интенсивной терапии.

Источник: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»