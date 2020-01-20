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В Иране уже передумали насчет «черных ящиков» со сбитого украинского самолета: что происходит

В Иране уже передумали насчет «черных ящиков» со сбитого украинского самолета: что происходит

В Иране собираются самостоятельно расшифровать записи бортовых самописцев, так называемых «черных ящиков», со сбитого под Тегераном украинского самолета компании МАУ.

Об этом заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар, сообщает Reuters.

«Мы пытаемся расшифровать записи с «черных ящиков» здесь, в Иране. В противоположном случае мы можем отправить их в Украину или Францию. Но решение об отправке их за границу еще не было принято», — пояснил Резайфар.

Напомним, в окрестностях Тегерана, где упал украинский пассажирский самолет компании МАУ, нашли оба черных ящика с записями данных.

Только накануне стало известно о намерении иранской стороны передать самописцы Украине. А 17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что изначально доступ к «черным ящикам» получит группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после они будут переданы в Киев.

Как сообщала группа ИС, в предварительном отчете о причинах катастрофы украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ сообщалось о повреждении обоих бортовых самописцев. Документ подготовлен организацией гражданской авиации Ирана.

Источник: sprotyv.info

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