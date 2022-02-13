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В историческом центре Харькова без разрешения строят жилой комплекс — прокуратура

В историческом центре Харькова без разрешения строят жилой комплекс — прокуратура

Иллюстрационное фото

Прокуратура требует вернуть громаде Харькова земельный участок стоимостью более 54 млн грн в центре города.

Прокуратура подала иск в суд в интересах Харьковского горсовета к двум предприятиям о расторжении договора аренды земли и обязательстве вернуть земельный участок в первоначальное состояние. Об этом сообщили в пресс-центре Харьковской окружной прокуратуры.

Установлено, что Харьковский горсовет в 2005 году заключил с одном из предприятий договор аренды земельного участка по переулку Лопатинскому. Площадь участка составляет более 5,5 тыс. кв. м, а его стоимость превышает 54 млн грн.

На месте должны были построить жилой комплекс с торговыми и офисными помещениями. Однако строительство так и не начали, потому что не получили разрешение.

Вместе с тем, в 2020 году арендатор заключил договор строительства с другим предприятием. По данным прокуратуры, строительство выполняется без получения разрешительной документации, то есть самопроизвольно.

В настоящее время судом открыто производство по данному делу.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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