В историческом центре Харькова без разрешения строят жилой комплекс — прокуратура
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Прокуратура требует вернуть громаде Харькова земельный участок стоимостью более 54 млн грн в центре города.
Прокуратура подала иск в суд в интересах Харьковского горсовета к двум предприятиям о расторжении договора аренды земли и обязательстве вернуть земельный участок в первоначальное состояние. Об этом сообщили в пресс-центре Харьковской окружной прокуратуры.
Установлено, что Харьковский горсовет в 2005 году заключил с одном из предприятий договор аренды земельного участка по переулку Лопатинскому. Площадь участка составляет более 5,5 тыс. кв. м, а его стоимость превышает 54 млн грн.
На месте должны были построить жилой комплекс с торговыми и офисными помещениями. Однако строительство так и не начали, потому что не получили разрешение.
Вместе с тем, в 2020 году арендатор заключил договор строительства с другим предприятием. По данным прокуратуры, строительство выполняется без получения разрешительной документации, то есть самопроизвольно.
В настоящее время судом открыто производство по данному делу.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова