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В Италии мужчина угнал автобус со школьниками и поджег его

В Италии мужчина угнал автобус со школьниками и поджег его

В Италии водитель автобуса с детьми протаранил на нем несколько полицейских машин, а впоследствии облил автобус бензином и поджег его. Всего в автобусе находился 51 школьник. Некоторых из них преступник связал.

По данным итальянской полиции, перед тем, как поджечь автобус, водитель сказал детям, что "никто не выживет". Школьники возвращались со спортивной прогулки в сопровождении трех взрослых, когда водитель резко изменил маршрут, объявив, что берет их всех в заложники.

Впрочем, в результате инцидента никто не погиб. Одному из детей удалось позвонить родителям, которые позвонили в полицию. Школьники сумели выбраться через заднее стекло, разбитое полицейскими. 14 детей попали в больницы из-за отравления дымом, но угрозы их жизни нет.

Сам преступник арестован. Это 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Мотив его преступления непонятен. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции - его задерживали за вождение в нетрезвом виде и сексуальное нападение на несовершеннолетнего. 

Агентство Телевидения Новости

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