Сегодня 15:33
Просмотров: 234
В Италии взорвалась бомба: есть пострадавшие (ФОТО)
При взрыве самодельной бомбы в итальянском Турине пострадали четыре человека.
Бомба детонировала в одном из окраинных районов. Она была спрятана в мусорном баке. Ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.
Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих домов.
Полицейские провели в районе происшествия обыски и обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств, а также патроны.
Сейчас полиция устанавливает личность изготовителя бомб.
Источник: Stampa
Загрузка...