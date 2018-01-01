Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:33
Просмотров: 234

В Италии взорвалась бомба: есть пострадавшие (ФОТО)

При взрыве самодельной бомбы в итальянском Турине пострадали четыре человека.

В Италии взорвалась бомба: есть пострадавшие (ФОТО)

Бомба детонировала в одном из окраинных районов. Она была спрятана в мусорном баке. Ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.

Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих домов.

Полицейские провели в районе происшествия обыски и обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств, а также патроны.

Сейчас полиция устанавливает личность изготовителя бомб.

В Италии взорвалась бомба: есть пострадавшие (ФОТО)

В Италии взорвалась бомба: есть пострадавшие (ФОТО)

В Италии взорвалась бомба: есть пострадавшие (ФОТО)

В Италии взорвалась бомба: есть пострадавшие (ФОТО)

В Италии взорвалась бомба: есть пострадавшие (ФОТО)

Источник: Stampa

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 