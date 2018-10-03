Происшествия
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03.10.2018 17:34
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ДТП в Изюме: грузовик военных врезался в дерево, водитель в больнице

ДТП в Изюме: грузовик военных врезался в дерево, водитель в больнице

Сегодня в 8-30 в Изюме военный автомобиль МАЗ врезался в дерево - 22-летний водитель с переломом ноги был госпитализирован. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что грузовин в составе колонны двигался в направлении Харькова. По предварительной информации, двигавшийся впереди МАЗа автомобиль резко затормозил и машины столкнулись. После чего МАЗ выехал на обочину и врезался в дерево. 

Для установления причин аварии будут назначены экспертизы. Информация о ДТП внесена в ЕРДР.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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