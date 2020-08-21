В Изюме из горящей в пятиэтажке квартиры спасли двух человек

Сегодня в Изюме Харьковской области во время пожара в пятиэтажке из горящей квартиры спасли двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 21 августа в 13:03 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на ул. Героев-Чернобыльцев, 25 в Изюме.

На момент прибытия спасателей горел балкон квартиры на втором этаже. Наблюдалось сильное задымление лестничной клетки дома, а также задымление жилой квартиры, где горел балкон.

При проведении разведки в данной квартире спасатели обнаружили ее жителей, которые не могли самостоятельно преодолеть задымленную зону. 47-летняя женщина и ее 22-летний сын были спасены пожарными и не пострадали.

Кроме того, этажом выше находились еще 2 женщины, которым спасатели также помогли эвакуироваться наружу.

Площадь пожара составляла около 6 кв.м. На балконе горели домашние вещи. В 13:13 огонь бойцы ГСЧС локализовали, а в 13:53 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости