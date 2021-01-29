В Изюме произошел пожар в частном домовладении

В Изюме сегодня, 29 января, утром произошел пожар на территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 6:12 спасателям поступил вызов на пожар в переулке Красногорском, 105-А.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка на площади 40 м.кв. В ней находилось около 5 куб.м. дров, которые также горели.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали уже в 07:43, ликвидировали в 08:18.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости