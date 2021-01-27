В Изюме ВАЗ сбил женщину

Накануне в 19:35 в Изюме на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль ВАЗ 2110 сбил женщину.

С места аварии 55-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.

По данным полиции, женщина шла по краю проезжей части. Была ли у 24-летнего водителя возможность избежать наезда на пешехода – устанавливает следственно-оперативная группа. На момент ДТП водитель был трезв.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости