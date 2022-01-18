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В Изюмском районе из-за неправильного использования печи погибла женщина

В Изюмском районе из-за неправильного использования печи погибла женщина

16 января в 15:54 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в селе Копанки Изюмского района: горел частный дом.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 50 кв. метров, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. Огнем был охвачен почти весь дом.

Пожар был ликвидирован в 20:29. В результате погибла 66-летняя хозяйка дома.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В Изюмском районе из-за неправильного использования печи погибла женщина

В Изюмском районе из-за неправильного использования печи погибла женщина

Агентство Телевидения Новости

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