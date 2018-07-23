В Изюмском районе рецидивист обокрал местных жителей
40-летний житель Изюма обокрал двух жителей района, чем нанес им материальный ущерб на сумму около 12 000 гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В июне в полицию обратился местный житель и рассказал о том, что неизвестные похитили кондиционер с его домовладения.
Полицейские установили злоумышленника и выяснили, что мужчина имеет непогашенную судимость за совершение имущественного преступления.
На момент совершения кражи злоумышленник находился на испытательном сроке.
Также полицейские установили, что мужчина в январе похитил электроинструменты из домовладения жителя Изюмского района.
Часть похищенного злоумышленник продал, остальные вещи полицейские обнаружили и изъяли во время обыска у него дома и вернули потерпевшим.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали, сейчас он находится под стражей в ИВС.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.