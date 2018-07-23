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В Изюмском районе рецидивист обокрал местных жителей

В Изюмском районе рецидивист обокрал местных жителей

40-летний житель Изюма обокрал двух жителей района, чем нанес им материальный ущерб на сумму около 12 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В июне в полицию обратился местный житель и рассказал о том, что неизвестные похитили кондиционер с его домовладения.

Полицейские установили злоумышленника и выяснили, что мужчина имеет непогашенную судимость за совершение имущественного преступления.

На момент совершения кражи злоумышленник находился на испытательном сроке.

Также полицейские установили, что мужчина в январе похитил электроинструменты из домовладения жителя Изюмского района.

Часть похищенного злоумышленник продал, остальные вещи полицейские обнаружили и изъяли во время обыска у него дома и вернули потерпевшим.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали, сейчас он находится под стражей в ИВС.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости

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