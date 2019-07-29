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В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президенты: десятки погибших и раненых

В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президенты: десятки погибших и раненых

В Афганистане на офис бывшего министра внутренних дел и кандидата в вице-президенты Амруллы Салеха было совершено нападение.

В результате ЧП погибли 20 человек, еще 50 получили ранения.

Нападение в Кабуле началось со взрыва автомобиля около 16:40 по местному времени в воскресенье. В нападении участвовали, по меньшей мере, четыре человека.

Вооруженные люди напали на офис политического движения Green Trend, которым руководит Салех, в районе, окруженном жилыми домами, университетом и небольшим студенческим городком.

В этот момент Салех находился в своем офисе вместе с почти 100 людьми. Он был быстро эвакуирован из этого района.

По словам официального представителя МВД, атака закончилась около 11:00 вечера в воскресенье после того, как все четверо нападавших были застрелены.

Как отмечается, нападение произошло через несколько часов после того, как Салех присутствовал на предвыборной агитации с действующим президентом Афганистана Ашраф Гани.

Агентство Телевидения Новости

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