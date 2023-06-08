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В Каховском водохранилище уровень воды ежечасно уменьшается на 5-7 см, в пик было 11 см, - МАГАТЭ

В Каховском водохранилище уровень воды ежечасно уменьшается на 5-7 см, в пик было 11 см, - МАГАТЭ

Если уровень воды опустится ниже 12,7 метров, ЗАЭС не сможет брать воду из водохранилища, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, им все еще нужна вода для охлаждения, чтобы предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных материалов», - добавил он.

Готовясь к такому сценарию, ЗАЭС постоянно пополняет свои запасы воды – включая большой пруд-охладитель рядом со станцией, а также меньшие пруды-охладители и близлежащие каналы – путем закачки воды из Каховского водохранилища, пока это еще возможно.

Гросси также добавил, что ситуация с нехваткой воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС может стать критической через несколько недель.

Джерело: https://t.me/u_now/100138

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