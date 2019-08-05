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В Каире произошел взрыв возле института рака, 19 погибших

В Каире произошел взрыв возле института рака, 19 погибших

По крайней мере, 19 человек погибли, не менее 30 были ранены при взрыве в Каире возле онкологического центра. Об этом сообщает DW.

По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что его следствием стал крупный пожар.

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с кислородом, однако неясно, находился он внутри здания или снаружи. Полиция пока не сообщает о причинах взрыва - генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей. 

Ранее РБК-Украина писало о 17 погибших при взрыве в Каире.По данным Министерства здравоохранения, взрыв также нанес ущерб объектам внутри института.  Институт был эвакуирован, а пациенты переведены в больницу Аль-Мунира.

Напомним, в июле в Каире столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек. Также пострадали 10 человек. Причины ДТП неизвестны.

31 июля на западе Афганистана из-за подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека, еще 17 человек получили ранения. Взрыв произошел на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул - Герат - Кандагар.

 

Агентство Телевидения Новости

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