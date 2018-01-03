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В Калифорнии огромные очереди за коноплей (фото)

В штате Калифорния в США возле магазинов, где продается каннабис, выстраиваются гигантские очереди.

В Калифорнии огромные очереди за коноплей (фото)

С 1 января 2018 года там вступил в силу закон о легализации потребления марихуаны.

Предполагается, что общий объем продаж в данной индустрии достигнет 7 миллиардов долларов за несколько лет.

Калифорния уже шестой американский штат, в котором разрешена продажа рекреационной марихуаны. Этот штат и самый большой по численности населения в США.

Легализация рекреационной марихуаны воспринимается жителями Калифорнии, как "значительный шаг на пути к становлению марихуаны как приемлемой для общественности составляющей быта".

Отныне люди, достигшие 21-летнего возраста, могут легально заниматься выращиванием марихуаны и владеть ею. При этом имеется ввиду ограниченное количество конопли.

В Калифорнии огромные очереди за коноплей (фото)

В Калифорнии огромные очереди за коноплей (фото)

В Калифорнии огромные очереди за коноплей (фото)

В Калифорнии огромные очереди за коноплей (фото)

Источник:Fox News

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