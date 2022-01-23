В Калифорнии стремительно распространяется лесной пожар, охвативший уже более 600 гектаров

Масштабный лесной пожар в округе Монтерей (Калифорния, США) охватил территорию в 607 гектаров, сообщает «Укринформ» со ссылкой на ВВС.

Сильный ветер способствует движению огня вдоль побережья, пламя было видно неподалеку одного из самых высоких железобетонных мостов Биксби-Крик. Власти уже закрыли один из автобанов штата из-за стихийного бедствия. Огонь был замечен и в малонаселенном районе Биг-Сур на побережье центральной Калифорнии.

В настоящее время пожарные из как минимум 13 ведомств штата работают над тем, чтобы потушить пожар.

По состоянию на вечер пятницы сообщалось, что пламя охватило около 40 гектаров леса.

В прошлом году Калифорния пережила сильную засуху, что привело к разрушительным лесным пожарам.

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