В Калифорнии стремительно распространяется лесной пожар, охвативший уже более 600 гектаров
Масштабный лесной пожар в округе Монтерей (Калифорния, США) охватил территорию в 607 гектаров, сообщает «Укринформ» со ссылкой на ВВС.
Сильный ветер способствует движению огня вдоль побережья, пламя было видно неподалеку одного из самых высоких железобетонных мостов Биксби-Крик. Власти уже закрыли один из автобанов штата из-за стихийного бедствия. Огонь был замечен и в малонаселенном районе Биг-Сур на побережье центральной Калифорнии.
В настоящее время пожарные из как минимум 13 ведомств штата работают над тем, чтобы потушить пожар.
По состоянию на вечер пятницы сообщалось, что пламя охватило около 40 гектаров леса.
В прошлом году Калифорния пережила сильную засуху, что привело к разрушительным лесным пожарам.