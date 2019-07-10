В Калининграде на акции в защиту книг сжигали книги

В Калининграде в день города администрация устроила перформанс со сжиганием книг, отданных в макулатуру. Жителей сжигание книг возмутило, но чиновники не поняли недовольства людей. Они утверждают, что акция была задумана в защиту книг.

Перформанс назывался «Цена и ценность», ей руководила режиссёр театра «Акт.Опус» Катерина Саган. Гуляющим по аллее калининградцам предлагали взять книги. Если человек отказывался, мимы бросали её в ведро и сжигали, демонстрируя альтернативу.

Писатель Борис Бартфельд, ставший участником акции, рассказал в своём Facebook, что она настолько его возмутила, что он отобрал у артистов ведро и бросил его в кусты. Многие калининградцы поддержали его поступок и осудили сжигание книг.

Руководительница управления культуры Калининграда Марина Пахалюк сказала «Интерфаксу», что уничтожение книг должно было побудить людей к сочувствию и спасению списанных и сданных в макулатуру книг.

— Не исключено, что акция получилась слишком острой и в чём-то провокационной, что и объясняет реакцию Бориса Бартфельда и его пост в социальных сетях. Но цель, по словам режиссёра, ставилась исключительно благая, возможно, в форме, которая у части зрителей могла пробудить мрачные ассоциации и реакцию, противоположную творческому замыслу, — сказала чиновница.

Источник: breakingmad.me

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