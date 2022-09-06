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В Кам’янці-Дніпровській знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ

В Кам’янці-Дніпровській знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ

Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.

В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби.

Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено.

Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

Окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти.

В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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