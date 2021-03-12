В Карпатах сошла огромная лавина: опубликованы фото

В Карпатах 11 марта сошла огромная лавина на территории Национального природного парка "Синевир". Природное явление попало на фото.

Об этом 12 марта сообщила пресс-служба национального парка в Facebook.

"Вчера в урочище Сухар, что на территории национального природного парка "Синевир", работники учреждения зафиксировали на фото лавину", - говорится в сообщении.

Спасатели просят туристов не рисковать и не подыматься в горы из-за сложившихся погодных условий.

"Сейчас в пределах парка сложились такие погодные условия, при которых подниматься в горы чрезвычайно опасно. Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах", - добавили в национальном парке.

На грядущих выходных, 13-14 марта, синоптики предупреждают о резком потеплении, что может привести к подтаиванию снежного покрова и движения лавин в горах.

Отметим, что о возможности схождения лавин из-за снегопадов, которые сегодня, 12 марта, накрыли Украину, вчера предупредили в ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости