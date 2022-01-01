Происшествия
Перейти к списку новостей
01.01.2022 18:30
Просмотров: 303

В Казахстане на площади сгорела главная новогодняя елка

В Казахстане на площади сгорела главная новогодняя елка

В ночь с 31 на 1 января в городе Тараз, который является административным центром Жамбылской области Казахстана, сгорела искусственная новогодняя елка.

Как сообщает УНИАН, пожар в новогоднюю ночь случился на площади «Арбат» в 00:06, обошлось без жертв и пострадавших, говорится на странице в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

По его данным, огонь охватил площадь 15 квадратных метров. Пожар в Казахстане потушили в 00:20, его причина пока неизвестна. 

На место огненного чрезвычайного происшествия выезжали 14 спасателей, были привлечены четыре единицы техники.

В Telegram-канале «Подъём» появились видео, на которых запечатлено, как в Таразе в новогоднюю ночь горела елка. На видео видно, что во время пожара в небо поднимался огромный столб черного дыма.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 