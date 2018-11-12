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В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)

В столице возле Минобороны Mazda на скорости влетела в подземный переход и залила его бензином

Инцидент произошел 11 ноября, около 6:30 утра на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко. Mazda на скорости влетела в подземный переход. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

«По предварительным данным, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход», – написали в сообществе.

Из-за столкновения у машины пробился бензобак, и бензин разлился по всему пешеходному переходу. Полицейские оцепили территорию, а спасатели ликвидировали разлив горючего.

Полицейские отметили, что водитель Mazda не был пьян, а возможно просто уснул за рулем.

В результате ДТП никто не пострадал.

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дтп, полиция

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