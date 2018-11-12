В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)
В столице возле Минобороны Mazda на скорости влетела в подземный переход и залила его бензином
Инцидент произошел 11 ноября, около 6:30 утра на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко. Mazda на скорости влетела в подземный переход. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
«По предварительным данным, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход», – написали в сообществе.
Из-за столкновения у машины пробился бензобак, и бензин разлился по всему пешеходному переходу. Полицейские оцепили территорию, а спасатели ликвидировали разлив горючего.
Полицейские отметили, что водитель Mazda не был пьян, а возможно просто уснул за рулем.
В результате ДТП никто не пострадал.
Источник: objectiv.tv
Автор: Ксения Ручка