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В Киеве горела клиника красоты

В Киеве горела клиника красоты

В Киеве на проспекте Лобановского пятничным вечером горела клиника красоты. Как сообщает "Информатор", клубы дыма затянули многоэтажку. 

Людям из жилого дома пришлось покинуть свои квартиры и выйти на улицу. Во время инцидента охранник клиники вышел покурить, а когда вернулся, заметил сильное задымление в здании.

"Спасатели вскрыли черный вход в помещение, так как очаг возгорания находился в подвале. Попасть туда было возможно лишь при помощи кислородных масок", - говорится в сообщении. 

По данным ГСЧС Украины, сообщение о пожаре в клинике красоты на пр. Лобановского поступило спасателям 17 января в 22:15.

Прибывшие на место происшествия пожарные провели разведку и установили, что возгорание произошло в одном из подвальных помещений, где хранилась документация.

В 23:27 пожарные локализовали пожар на площади 25 кв. м., тем самым предупредив его дальнейшее распространение. В 00:02 пожар был ликвидирован.

Как отмечается, во время данного пожара и его ликвидации никто не пострадал.

Причины возгорания установит следствие. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электропроводки.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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